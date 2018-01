São Caetano não admite jogar fora do Anacleto nas semis A direção do São Caetano promete bater o pé até o final para garantir o direito de atuar em casa nas semifinais do Campeonato Paulista. Esta é a posição confirmada pelo presidente Nairo Ferreira de Souza, estranhando a pretensão do São Paulo em mandar os dois jogos na capital. ?Nosso estádio [Anacleto Campanella] tem todas as condições de segurança e se mandamos jogos com os grandes na fase anterior, não há porque tirar a semifinal daqui?, argumenta Ferreira. O mando das semifinais e finais pertence à direção da Federação Paulista de Futebol (FPF). A definição acontecerá na quinta-feira na sede da FPF, quando os quatro semifinalistas estarão reunidos para definir os detalhes da fase final do Paulistão. O que não dá para mudar é a vantagem do adversário, que, como segundo colocado, terá o benefício de atuar por dois empates. O time do ABC já garantiu a terceira posição, com 36 pontos. Assim vai apenas cumprir tabela contra o rebaixado Rio Branco, quarta-feira, em Americana, podendo até poupar alguns titulares. Uma baixa certa é o centroavante Somália, expulso na vitória sobre o São Bento, por 2 a 1, sábado. Por outro lado, o zagueiro Thiago e o meia Douglas cumpriram suspensão automática e estarão à disposição do técnico Dorival Júnior.