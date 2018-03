São Caetano não confirma Adhemar A diretoria do São Caetano não confirmou, neste domingo, o retorno do atacante Adhemar, que estaria deixando o Stuttgart, da Alemanha, para reforçar o Azulão no Campeonato Brasileiro. A informação foi estampada pelo jornal "Sonntag Aktuell", que assegura o fechamento de acordo entre as duas diretorias. Mas, no momento, os dirigentes do São Caetano parecem mesmo concentrados apenas na partida decisiva contra o América-MEX, que poderá colocar o time na final da Taça Libertadores da América. Tanto que os principais diretores do clube seguiram com a delegação para a Cidade do México, neste domingo cedo. Desde que chegou na Alemanha, Adhemar, não se adaptou à cultura e ao estilo do futebol do país. O atleta nunca escondeu seu descontentamento, apesar de manter seu bom humor característico. Ele chegou a amargar a reserva em muitas partidas. O atacante se destacou no time do ABC pela Copa João Havelange de 2000, quando marcou 22 gols, incluindo os módulos Amarelo e Azul. Mas o clube já confirmou outros reforços para o Brasileirão como o volante Claudecir, do Palmeiras, e o lateral-esquerdo Lúcio, campeão paulista pelo Ituano.