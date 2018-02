São Caetano não contrata reposição Mesmo com a saída do volante Fábio Santos, emprestado ao Nacional (Portugal), o São Caetano não pretende contratar outro meio-campista para o Campeonato Brasileiro. A comissão técnica concorda com a diretoria de que o elenco é suficiente para o final da temporada. "Nunca disse o contrário. Acho nosso elenco forte, mas é preciso ser mesmo desta forma para suportar o ritmo de jogos de alto nível no Brasileiro", disse o técnico Muricy Ramalho, que já tem três volantes: Marcelo Mattos, Mineiro e Marco Aurélio, além dos zagueiros Gustavo e Thiago, que também executam esta função. Muricy assume o comando dos treinos nesta segunda-feira, depois do fim de semana de folga. Os próximos dias devem ser dedicados aos treinos táticos e técnicos, uma vez que na semana passada a prioridade foi a parte física. O elenco ficou quatro dias numa estância em Jarinu. "Este período foi excelente porque pudemos treinar bastante, acompanhados de boa alimentação e de tempo ideal de repouso", resumiu o fisicultor Carlito Macedo. O São Caetano volta a campo no domingo, dia 13, contra o Coritiba, na capital paranaense. Vai defender a quinta posição do Brasileiro, com 14 pontos ganhos.