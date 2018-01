São Caetano não deve mudar em Curitiba Antes titular do São Caetano, o volante Marco Aurélio deve amargar o banco de reservas no próximo jogo do time, sábado, contra o Coritiba, na capital do Paraná. É que o técnico Mário Sérgio, normalmente cauteloso, elogiou muito o time após a vitória sobre o Vitória, por 2 a 1, de virada, admitindo que pode mesmo manter a mesma formação. Marco Aurélio cumpriu suspensão por causa de uma expulsão. Só não esperava perder a vaga entre os titulares. "O importante é o bem estar do grupo", destaca o volante, homem de confiança do técnico. Ao contrário do que vinha fazendo em exagero, Mário Sérgio tem evitado promover muitas mudanças no time. E a estratégia funcionou bem nos últimos três jogos, quando contabilizou três vitórias consecutivas, diante de Corinthians, Santos e Vitória. "Não mexo no time por besteira. Mas as vezes é preciso criar alternativas de jogo. Se puder, não mudo nada porque sei que o rendimento será melhor", atesta o treinador. O time para enfrentar o Coritiba será definido nos treinos desta quinta-feira. Na sexta-feira só haverá um treino leve pela manhã e à tarde o embarque para Curitiba. Os dois adversários somam 24 pontos na tabela de classificação.