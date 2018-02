São Caetano não muda contra rival Na apresentação do elenco do São Caetano, nesta terça-feira cedo, o técnico Zetti fez questão de deixar bem claro que não tem pressa para definir o time para o clássico do ABC, contra o Santo André, domingo à noite, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Mas ele já avisou que não fará nenhuma mudança radical tanto no time como no esquema tático. "Temos excelentes jogadores e, em princípio, vamos usar as opções que já vinham sendo utilizadas neste início de temporada. Não haverá nenhuma surpresa", avisou. A única baixa será o meia Canindé, suspenso com três amarelos, e que deve ser substituído por Anaílson. Como Ceará foi liberado pelo departamento médico, ele volta a brigar por uma vaga na lateral direita com Alessandro, que participou bem da derrota de 3 a 2 para o Santos, na última rodada. No ataque, Edu Salles, recuperado de contusão, e Márcio Mixirica, inscrito, são as novas opções. Os jogadores treinaram, em dois períodos, na Estância Santa Luzia, em Mauá, priorizando os treinos físicos.