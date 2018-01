São Caetano não muda time na Vila Apesar da liberação do zagueiro Serginho e do atacante Adhemar para os treinamentos do São Caetano, o técnico Mário Sérgio não admite que pode escalá-los contra o Santos, Domingo à tarde, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Como os jogadores estavam machucados, eles terão que treinar mais que os companheiros para entrar no mesmo ritmo, segundo a exigência do técnico. Na realidade, os dois jogadores deixaram de treinar praticamente por uma semana. Serginho tinha um distensão muscular e Adhemar sentia dores no ciático - costas. Ambos foram liberados pelos médicos e já treinam fisicamente, o que não significa que voltar ão ao time. Primeiro porque Mário Sérgio não costuma escalar jogadores que voltam de contusões e segundo porque os jogadores que entraram no time foram muito bem na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians. Na defesa, o trio de zagueiros - Dininho, Tiago e Gustavo - barrou o famoso ataque corintiano. Quanto a Adhemar a sua ausência não é sentida, afinal de contas ele não marca um gol há mais de 100 dias. Mateus deve continuar como titular.