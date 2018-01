São Caetano não quer perder pontos Treinando em Jarinu até esta sexta-feira e já programando novos treinos na próxima semana na cidade de Itu (SP), o São Caetano está trabalhando para recuperar o fôlego. Mas para o técnico Estevam Soares será a chance do time "acertar o pé" porque precisa se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. "Nosso objetivo é ficar entre os cinco primeiros e brigar pelo título. Infelizmente não somamos os pontos planejados até agora e teremos que tirar o atraso nos próximos jogos", afirma o técnico, insatisfeito com os oito pontos somados em seis rodadas o que lhe garante a modesta 13.ª posição. "Teríamos que ter somado, no mínimo, 12 pontos", concluiu Soares. O elenco treinou em dois períodos nesta quinta-feira e terá jornada dupla também sexta-feira, com a delegação voltando para o ABC à noite. Na segunda-feira os jogadores se apresentam indo para um Centro de Treinamento em Itu, onde ficarão até as vésperas do jogo contra o Brasiliense, dia 11 de junho, no Estádio Anacleto Campanella.