São Caetano não quer repetir falha O São Caetano pretende recuperar diante do Grêmio, sábado à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, os dois pontos que, teoricamente, considera ter perdido no empate por 1 a 1 diante do Flamengo, quarta-feira, em casa. Ainda na apresentação dos jogadores, nesta quinta-feira à tarde, havia muita lamentação sobre o resultado. Jogadores e o técnico Mário Sérgio acreditavam que a vitória seria o mais justo. Dentro dos planos da diretoria de ficar entre os primeiros colocados dentro do Campeonato Brasileiro, o time precisa vencer em casa e empatar fora. O único resultado que não se encaixou no planejamento foi justamente este último. O Azulão soma seis pontos em quatro jogos. "Só empatamos porque cometemos um erro individual", analisou Mário Sérgio, lembrando a falha do zagueiro Serginho, que tentou recuar a bola no lance do gol do Flamengo. Mas o ambiente no clube é muito bom. O esquema 3-5-2 voltou a ser usado com sucesso e deve ser repetido diante do Grêmio. Não há nenhum problema de contusão ou de suspensão. Será a primeira chance do técnico repetir a mesma escalação, desde que não imagine alguma mudança tática ou técnica. Seria uma "invenção" como costumam dizer os "bengalas azuis", os torcedores que sentam atrás do banco de reservas do time no estádio.