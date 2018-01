São Caetano não teme ex-jogadores O São Caetano terá um desafio diferente contra o Palmeiras, quarta-feira, pelas semifinais do Campeonato Paulista: enfrentar alguns ex-jogadores que ajudaram o clube a conquistar espaço no cenário nacional e até internacional do futebol. Entre os "novos" inimigos estão os meio-campistas Magrão, Claudecir e Adãozinho, sem contar o técnico Jair Picerni que comandou o time por mais de dois anos. O confronto é encarado com normalidade entre os jogadores. "São três excelentes amigos e profissionais, mas agora estamos em lados diferentes", comentou o zagueiro Dininho, sempre muito elogiado por Mário Sérgio. Outro velho de clube, o goleiro Sílvio Luiz não vê problemas no duelo. "Se eles sabem as nossas características, nós também conhecemos as deles. Acho que fica tudo igual", justifica. O brincalhão Adhemar não perde a oportunidade para tirar um sarro de seus amigos. "Eles sabem que aqui em nosso campo não tem moleza para ninguém. Espero ganhar e ainda tirar um barato com eles", brinca. O técnico Mário Sérgio também não teme enfrentar seus ex-atletas. "São grandes jogadores, que já deixaram sua marca no São Caetano. Mas temos um grupo que mantém a mesma disposição e está pronto para lutar para atingir um objetivo: vencer sempre". Sobre a influência de Jair Picerni, o técnico do Azulão também não se preocupa absolutamente com nada. "Desde que estou aqui, há pouco menos de um ano, o elenco já mudou várias vezes. E todos se adaptaram bem. O Jair (Picerni) é um grande treinador, mas agora jogamos de maneira diferente, já seguindo outras orientações técnicas e táticas", completou.