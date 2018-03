São Caetano não terá Serginho no sábado O técnico Mário Sérgio comandou nesta quinta-feira, em Mauá, o já tradicional treino secreto do São Caetano, que sábado enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem participar do treinamento, por sentir um estiramento muscular no músculo posterior da coxa esquerda, Serginho está praticamente vetado para a partida. A dúvida, agora, é escolher seu substituto. Tiago, ex-Paulista, seria o reserva natural, mas não está descartada a possibilidade do volante Marco Aurélio ser improvisado no setor. O meia Anaílson, o lateral-esquerdo Elivélton e o atacante Adhemar treinaram e estão à disposição do técnico. A ausência confirmada é de Zé Carlos, que foi suspenso por três jogos pelo STJD do Rio. Ele só cumpriu um e, portanto, não enfrenta a Ponte e nem o Corinthians, dia 8 de junho. Olheiro - O técnico Valinhos, da seleção brasileira Sub-20, esteve acompanhando quarta-feira os treinamentos do São Caetano para observar alguns jogadores, entre eles o meia Marcelo Mattos e o goleiro reserva Luis. O volante Raulen e o atacante Jales também foram indicados pela comissão técnica ao treinador. Por outro lado, a diretoria do São Caetano desmentiu qualquer interesse no atacante Jerry, ex-júnior do Santos. O clube ainda tem interesse num atacante, mas não revela nomes.