São Caetano não usará já os reforços Mesmo precisando interromper a série de cinco derrotas consecutivas, o São Caetano não deve ter tantas mudanças contra o Flamengo, neste sábado, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Picerni acha precipitado já escalar os novos reforços que se integraram ao grupo: o lateral-direito Ricardo Lopes, ex-Ituano, e o volante Germano, ex-Ceará. ?Vamos com calma. É preciso ver direito como eles estão e também ver a condição legal deles, em termos de inscrição?, justificou o técnico. Ele também acha cedo usar o zagueiro Gustavo e o meia Fábio Pinto, enfim, liberados pelo departamento médico. Mas o técnico está otimista depois de comandar dois dias de treinamento na cidade mineira de Extrema (MG), que fica a 100 quilômetros de São Paulo. O elenco volta para o ABC nesta quinta-feira.