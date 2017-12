São Caetano não vai jogar a toalha Apontado como "fiel na balança" na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Caetano não quer ser a diferença na briga entre Atlético-PR e Santos. Após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre, o Azulão viu reduzida em apenas 1,5% suas chances de alcançar o título, mas com 74 pontos ainda é o quarto colocado na classificação geral podendo lutar por uma vaga na Taça Libertadores da América. "Realmente ficou mais difícil ser campeão, mas temos que acreditar até o final e buscar vitórias em todos os jogos que faremos", garante o técnico Péricles Chamusca. Acontece que dos quatro jogos que disputará até o final, o Azulão ainda enfrentará o Atlético-PR, em Curitiba, e o Santos, no ABC. Antes, porém, receberá o Corinthians, domingo, no estádio Anacleto Campanella, encerrando a temporada fora diante do Atlético Mineiro. Chamusca voltou a lamentar a derrota para o time do Colorado, reconhecendo que "realizamos, talvez, o pior primeiro tempo de todo o campeonato". Isso, segundo ele, teria comprometido a atuação do time, que sofreu o gol aos 41 minutos do segundo tempo. "Daí não havia mais como reagir", completou. Como a delegação voltou do Sul nesta segunda-feira, os jogadores foram liberados até terça-feira à tarde. O lateral-esquerdo Triguinho, após cumprir suspensão automática, voltará ao time.