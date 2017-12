São Caetano não vai mudar em Itápolis Satisfeito com a goleada sobre o The Strongest (4 a 2), na estréia do São Caetano na Taça Libertadores, o técnico Tite não deve mexer no time. Desfalques contra o time boliviano, o zagueiro Gustavo, com uma lesão no joelho, e o volante Mineiro, que sofreu uma torção no tornozelo, estão praticamente descartados para o jogo contra o Oeste, domingo, em Itápolis, pelo Campeonato Paulista. "O Mineiro apresentou a contusão pouco antes do jogo, mas mesmo assim o time se comportou da mesma maneira. Temos um grupo forte e de qualidade", disse Tite. Caso Gustavo e Mineiro não reúnam condições de jogo, Thiago e Marcelo Mattos serão os titulares, respectivamente. O técnico ficou satisfeito com a melhora de produção do ataque. "É concentração e consciência", acredita o treinador. Desfalque certo para o próximo jogo do time do ABC pela Libertadores, contra o Peñarol, em Montevidéu, no início de março, o atacante Marcinho está confirmado contra o Oeste. Contra o time uruguaio, ele terá que cumprir suspensão, após a expulsão de quinta-feira. "Não achei justa minha expulsão, pois não tentei cavar o pênalti, mas é levantar e cabeça e pensar no Paulistão", lamentou. O São Caetano só pensa na vitória contra o time de Itápolis. Ocupando a sétima colocação do Grupo 2, com seis pontos, o time espera entrar na zona de classificação ainda nesta rodada.