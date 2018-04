São Caetano não vai poupar titulares Depois de conseguir sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e encostar nos primeiros colocados, o são Caetano volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, em que enfrenta o São Paulo na quarta-feira. E o técnico Péricles Chamusca já avisou que não pretende poupar os titulares. "O grupo está num ritmo bom e já temos algumas excelentes opções de troca sem que caia o nível técnico. Se tivermos algum problema, como contusão ou cartão, então a gente muda. Caso contrário, vai jogar a mesma base dos últimos jogos", disse Chamusca, após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, sábado, em São Januário. Os jogadores ganharam folga no domingo e se apresentam nesta segunda-feira à tarde. Na primeira fase da Copa Sul-Americana, o São Caetano venceu o duelo com o Coritiba - 2 a 1 no Paraná e empate por 2 a 2 no ABC.