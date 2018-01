São Caetano não vai priorizar competição O São Caetano não vai priorizar o Campeonato Brasileiro ou a Copa Sul-Americana, duas competições que disputa neste final de segundo semestre. Mas espera brigar pelas primeiras posições em ambas, mesmo porque tem a firme dispos ição de garantir uma vaga na Taça Libertadores de 2004, o que o obriga a terminar entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão. Esta foi a decisão da diretoria em concordância com a comissão técnica, que acha "plenamente possível" o grupo suportar as duas disputas com chances de atingir seus objetivos. "Confesso que a organização, a estrutura e a disposição destes jogadores é uma coisa muito forte", diz o técnico Tite, que já passou por várias situações semelhantes quando dirigia o Grêmio, participando de várias disputas ao mesmo tempo como Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Para suportar o ritmo de jogos, o elenco está trabalhando desde domingo na cidade mineiro de Monte Sião-MG, no Oscar Inn, moderno centro de treinamento do ex-zagueiro Oscar, do São Paulo e da seleção brasileira. Os jogadores treinam fisicamente pela manhã e à tarde realizam técnico-tático até a próxima quinta-feira. Outro providência para esta semana é a antecipação da viagem para Belém. A delegação segue sexta-feira para a capital paraense, onde domingo enfrenta o Paysandu, pelo Brasileiro. Em 28 dias, o São Caetano realizará 9 jogos, dois deles pela Copa Sul-Americana, contra o Santos.