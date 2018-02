São Caetano nega sondagem são-paulina A direção do São Caetano desconhece, oficialmente, o interesse do São Paulo por, pelo menos, três jogadores do seu elenco: o lateral-direito Ânderson Lima, o volante Mineiro e o centroavante Fabrício Carvalho. Mas ninguém no clube é inegociável e as mudanças podem até acontecer desde que as duas diretorias cheguem a um acordo. Por enquanto, a diretoria continua conversando com sua nova comissão técnica, formada pelo técnico Zetti, pelo auxiliar Marcos Biazotto e pelo fisicultor Fernando Moreno. Vários nomes estão sendo avaliados, uma vez que são esperadas diversas mudanças para a temporada 2005. Além dos três jogadores que estão nos planos do São Paulo, outros jogadores já deixaram o elenco. O primeiro a sair foi o volante Marcelo Mattos, que acertou com o Corinthians. No final de semana foi a vez do zagueiro Dininho confirmar sua transferência para o Sanfrecce Hiroshima, emprestado por 11 meses. O atacante Euller também só vai cumprir seu contrato até 31 de dezembro. Acostumado a promover trocas em seu elenco, o São Caetano também não ficou atrás na troca de técnicos. Só em 2004 foram três: Tite, Muricy Ramalho e Péricles Chamusca.