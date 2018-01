São Caetano negocia com Cuca Depois de terminar o ano sob a ameaça do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Caetano promete manter a mesma forma de trabalho para a temporada 2006. Assim, sem alarde, pretende renovar o contrato do técnico Cuca e iniciar um processo de reformulação do elenco. A preferência é pela manutenção de Cuca, que foi o quinto técnico na temporada 2005. Antes deles, passaram pelo clube Zetti, Estevam Soares, Levir Culpi e Jair Picerni. A idéia é que um bom planejamento evite tantas mudanças no próximo ano. "Ficarei feliz se tiver a chance de participar da montagem do time e pegar o trabalho desde o início da temporada", disse Cuca. Os jogadores foram liberados para as férias com a determinação de voltarem no dia 2 de janeiro.