São Caetano negocia mais 2 reforços O São Caetano está em busca de reforços para a temporada de 2003. Além do volante Marco Aurélio, ex-Palmeiras, que já acertou com o clube, o meia Alexandre, do Atlético-MG, e o zagueiro Vinícius, do Ituano, estão próximos de um acordo. A contratação de Alexandre é mais fácil, pelo fato do jogador, apesar de estar no time mineiro, ser dono dos próprios direitos federativos e ter interesse em se transferir para o São Caetano. Enquanto isso, a contratação de Vinícius está sendo negociada entre as diretorias dos dois clubes. A chegada do jovem zagueiro do Ituano viria suprir a provável saída de Daniel, que, junto com o goleiro Sílvio Luis, deve ir para o Cruzeiro. Quem pode voltar a São Caetano do Sul é o lateral-esquerdo César, que está na Lazio, da Itália. O time italiano ainda não pagou todas as parcelas da compra do jogador, o que pode possibilitar o seu retorno. Enquanto isso, a diretoria vai tentando manter seus principais jogadores. A dupla de volantes, Magrão e Claudecir, cujos direitos federativos pertencem ao Palmeiras, devem retornar ao time do Palestra Itália, que já manifestou interesse em tê-los de volta. Mas o São Caetano ainda tenta a permanência de ambos. O volante Fábio Santos está muito próximo de um acerto. Seus direitos federativos pertencem 50% ao São Caetano e a outra metade ao Santo André, que gostaria de ter o atleta de volta. As duas diretorias negociam a situação do jogador. Toda a comissão técnica e jogadores estão de férias e só se reapresentam na próxima segunda-feira.