São Caetano: Novo titular em boa fase O São Caetano ganhou um novo titular na última semana: Fernando Baiano. Ele marcou três gols nas vitórias sobre Ponte Preta, Paraná e Cruzeiro e passa a ser o novo companheiro de Fabrício Carvalho no ataque para o restante do Campeonato Brasileiro. A nova dupla já marcou 22 gols, seis deles de Baiano, que está empolgado. "Acho que estou na melhor forma física e também com bom ritmo de jogo. E o time ajuda muito, porque todos aqui no clube são unidos, sem vaidade", diz Fernando Baiano. Para o companheiro Fabrício Carvalho, que marcou dois gols na goleada sobre o Cruzeiro, por 4 a 1, sábado à tarde, no ABC, também está confiante com a produção do ataque: "Mesmo porque eu não fico sozinho, responsável em marcar gols. Com a defesa adversária preocupada com a marcação sobre nós dois, sobra mais chances para mim", avalia Fabrício. Baiano soube aproveitar bem a semana. Contra a Ponte ocupou a vaga de Fabrício, que estava suspenso, e diante do Paraná (metade do jogo) e Cruzeiro ocupou o lugar de Euller, vetado pelo departamento médico com dores musculares na coxa direita. O técnico Péricles Chamusca é bem mais político e prefere não apontar um ou outro como titular: "Dentro do nosso esquema de trabalho, todos os jogadores são importantes. Acho que, de vez, ganhou uma excelente opção no ataque, mas tanto o Baiano como o Euller são importantes para o time". O São Caetano fechou a rodada em terceiro lugar, com 74 pontos. E agora passa a se concentrar nos últimos cinco jogos do Brasileirão, vários deles difíceis. O próximo será contra o Internacional, domingo à noite, em Porto Alegre (RS). Depois pegará o Corinthians, no ABC, e fará os confrontos diretos com o Atlético-PR, em Curitiba (PR), e Santos, em São Caetano do Sul (SP), encerrando sua participação contra o Atlético-MG, em Minas Gerais (o local ainda não está definido). O único desfalque para o jogo contra o Internacional será o lateral-esquerdo Triguinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. O meia Éder é uma opção, que pode ser confirmada durante os treinos desta semana.