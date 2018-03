São Caetano paga US$ 1 mi pelo título Quase metade do prêmio que o São Caetano deve ganhar pelo título da Libertadores será dividido para a premiação dos jogadores. O presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, disse nesta terça-feira que os atletas receberão mais de US$ 1 milhão no total. A premiação acumulada, em caso de título, vai chegar a US$ 2,4 milhões, fora as cotas de televisão. Nairo explicou que não houve nenhuma discussão sobre os valores com os jogadores. ?O sistema de premiação foi definido no começo da competição e é de objetivos cumpridos, por etapas. Mas posso garantir que, se somado desde o início da competição, o prêmio vai passar de US$ 1 milhão?, disse o presidente. O dinheiro vai ajudar o São Caetano a começar a construir um Centro de Treinamento. O terreno de 84 mil metros quadrados fica na Avenida Presidente Wilson, no bairro de Ipiranga, na divisa com São Caetano, mas ainda não foi comprado, porque faz parte de uma disputa judicial. Segundo Nairo, a pendência será resolvida nos próximos dias e as obras devem começar em agosto. ?Em dezembro queremos estar treinando lá. A terraplenagem é fácil de ser feita. Nossa idéia é construir três campos, além de uma área para treinamento dos goleiros. Depois, queremos construir um alojamento para as categorias amadoras?, explicou Nairo, que disse que o contrato com a Consul, patrocinadora da equipe, vai até dezembro de 2004.