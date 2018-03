São Caetano passará a semana concentrado Por conta dos dois jogos decisivos que terá pela frente até domingo, o São Caetano ficará a semana toda concentrado. Os jogadores que não atuaram na final do campeonato estadual, na vitória de 3 a 1 sobre o Paulista, domingo, no Pacaembu, treinaram fisicamente nesta segunda-feira à tarde no estádio Anacleto Campanella. Na manhã de terça, todo o grupo se reapresenta para o embarque para La Paz, capital da Bolívia, onde o time jogará na quinta-feira contra o The Strongest, pela Copa Libertadores. "Será uma semana puxada, onde não teremos tempo de treinar mas apenas para manter o ritmo", avisou o preparador físico Carlito Macedo. Sua preocupação é com a altitude de La Paz, localizada a 3.600 metros acima do nível do mar. A opção é chegar antes para a aclimatação. Um treino físico na cidade boliviana deve acontecer ainda no começo da noite de terça e um tático está marcado para quarta. O técnico Muricy Ramalho vai levar todos os jogadores do elenco, mas já avisou que a escalação dependerá da disposição de cada um. Alguns deles já manifestaram desejo de não atuarem, como o lateral-direito Anderson Lima e o centroavante Fabrício Carvalho. A delegação voltará ao Brasil na sexta-feira à tarde e já iniciará a concentração para a final do campeonato estadual, contra o Paulista, domingo, no Pacaembu. "Será outra semana do tipo que não gosto: sem treinamento. Mas vamos conversar bastante com os jogadores", prometeu Muricy. Ele assegura, porém, que o time buscará a vitória na Bolívia, única maneira de continuar sonhando com uma vaga na segunda fase da Libertadores. O São Caetano luta pela segunda vaga do grupo 1 juntamente com o Peñarol, ambos com cinco pontos. O time uruguaio vai receber, quinta-feira, o líder América do México, com 13 pontos e já classificado. A situação mais folgada é vivida no Campeonato Paulista, principalmente após a vantagem de dois gols conseguida no primeiro jogo. "Vamos pensar nisso quando voltarmos da Bolívia", revelou Muricy.