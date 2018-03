São Caetano: Paulo Miranda machucado Na manhã desta quarta-feira, o técnico Estevam Soares teve uma surpresa desagradável no São Caetano. O volante Paulo Miranda sofreu uma séria contusão na coxa direita e já está descartado para a partida do próximo domingo, contra o Paysandu, no Estádio do Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com este desfalque, o treinador conta com várias opções para substituí-lo. Se optar por um esquema defensivo, ele deverá escalar Pingo ou Raulen. Entretanto, se ele decidir pela ofensividade, os meias Anaílson, Élton e Fábio Pinto brigam pela vaga. "Ainda vamos realizar alguns testes no meio de campo. Temos várias alternativas para colocar, mas vamos estudar a melhor formação", explicou o treinador. Por se tratar de uma partida fora de casa, as possibilidades de Estevam escalar mais um volante são maiores: "O time vem tendo um comportamento bom fora de casa. Por isso, vamos procurar mexer o menos possível na estrutura da equipe", afirmou o treinador . O time do ABC permanece invicto no Campeonato Brasileiro e ocupa a oitava posição com cinco pontos ganhos.