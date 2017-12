São Caetano pega Flu de olho na vaga Se o título nacional já parece ter dono, o São Caetano continua sonhando em ir mais longe dentro do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, com 71 pontos, o time do ABC não quer mais perder esta posição que lhe garante uma vaga na próxima Taça Libertadores e até sonha em superar o São Paulo, terceiro colocado com três pontos à frente. Por isso, o desesperado Fluminense, ameaçado pelo rebaixamento, que se cuide porque não terá moleza neste sábado à tarde, às 18 horas, no Maracanã. O técnico Tite não se cansa de exigir o mesmo "trem de jogo". O Azulão está firme nos trilhos, disparado dono da melhor defesa da competição com apenas 33 gols sofridos. Em cima dos seu poderio defensivo é que o time do ABC conseguiu boa parte de seus pontos. Foram 18 vitórias, muitas com placar apertado e não raro por 1 a 0, além de um número alto de empates: 14. Com o esquema 3-5-2 funcionando como um relógio e a "pegada" forte no meio-campo, o São Caetano parece não temer nenhum adversário, nem mesmo o Fluminense de Romário, que não está confirmado no ataque carioca. Mas o respeito é sempre mantido. "O Romário é um excepcional matador. Mas temos que tomar cuidado com o time deles inteiro", afirma Mineiro, que se adaptou bem às funções de ala direito. Tite acha o "jogo complicado" pela situação delicada do adversário, ameaçado pelo rebaixamento. "Numa quadro assim, os jogadores às vezes se superam", comentou. O time sofrerá apenas duas mudanças. O meia Marcinho, artilheiro do time com 13 gols, acabou vetado por causa de uma distensão muscular e será substituído por Luis Carlos Capixaba. No segundo tempo, tanto Matheus como Anaílson podem entrar em campo. No ataque, depois de cumprir suspensão por sua expulsão diante do Santos, Adhemar retorna no lugar de Warley. A semana de trabalho foi tranqüila, em ritmo mais lento de treinamentos. Nesta sexta-feira só houve o recreativo no gramado do estádio Anacleto Campanella. À tarde, a delegação embarcou para o Rio de Janeiro.