São Caetano pensa em poupar titulares O técnico Estevam Soares ainda não decidiu como vai armar o São Caetano para o último jogo do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, domingo, no Canindé. Mas é possível que alguns jogadores sejam poupados, já pensando no Brasileirão. Por enquanto, apenas um desfalque é certo: o volante Paulo Miranda, suspenso. Com 32 pontos, o São Caetano está em 4º lugar no Campeonato Paulista. E estréia dia 23 de abril no Brasileiro, contra o Palmeiras. Os dois novos reforços do clube já estão treinando com o grupo em Jarinu. Foram contratados o lateral-direito Renaldo, de 20 anos, que veio do Iraty-PR, e o lateral-esquerdo Tiago Amaral, de 23 anos, revelado no Comercial.