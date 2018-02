São Caetano perde atacante Robert Enquanto aguarda alguns reforços para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, o técnico Mário Sérgio sofreu uma baixa nesta quarta-feira. A diretoria do São Caetano liberou o atacante Robert, que acertou sua transferência para o Spartak, de Moscou, da Rússia. O atacante tinha contrato com o Azulão até o meio do ano, mas alegou que a proposta russa era insuperável. Os valores da transação, porém, não foram revelados. Rápido e goleador, Robert despontou no Campeonato Paulista de 2001, quando sagrou-se vice-campeão estadual pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Depois teve uma rápida passagem pelo exterior. Desde a metade de 2002 está no São Caetano, após ser anunciado como reforço do Flamengo. Recentemente ele defendeu a seleção brasileira Sub-23 num torneio no Catar. Sem Robert, o técnico Mário Sérgio comandou um movimentado coletivo pela manhã e fez treinos técnicos e táticos à tarde. Ainda persiste a expectativa pela marcação dos jogos contra o Botafogo pela segunda fase da Copa do Brasil.