São Caetano perde do Rio Claro por 3 a 1 fora de casa

O São Caetano sofreu sua primeira derrota nesta quarta-feira, para o Rio Claro, por 3 a 1, no Estádio "Dr.Augusto Schimidt Filho", na abertura da quarta rodada. Foi a primeira vitória dos donos da casa, que ocupavam a lanterna da competição.

Veja também:

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

O triunfo tirou o Rio Claro provisoriamente da zona de rebaixamento, com três pontos, enquanto o São Caetano segue com sete pontos.

Os quatro gols do jogo desta quarta foram marcados somente no segundo tempo. O Rio Claro só entrou na partida após o intervalo, depois ver o rival dominar a etapa inicial. William Alves acertou a cabeça logo no primeiro minuto e abriu o placar. Aos cinco minutos, Edu Salles sofreu um pênalti duvidoso e mandou para as redes na cobrança.

Explorando o contra-ataque, o time da casa fez o terceiro com Mirandinha, aos 21. Ele deu um toque leve de cabeça e encobriu o goleiro, em uma jogada inesperada. No final do jogo, já batido, o São Caetano descontou com Eduardo, também de cabeça.

Pela quinta rodada, o Rio Claro volta a campo diante do Barueri, sábado, às 17 horas, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente. O São Caetano joga no mesmo dia, às 19h30, quando recebe o caçula Monte Azul, no Estádio Anacleto Campanella.

RIO CLARO 3 X 1 SÃO CAETANO

Rio Claro - Sidney; Luciano, Odair e William Alves; Murilo, Walker, Alessandro Paraná, Adriano e Vinícius (Pedro Henrique); Edu Salles (Flávio Dias) e Osny (Mirandinha). Técnico: Paulinho Maclaren

São Caetano - Luiz; Arthur (Wendel), Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Jairo, Romário (Eduardo), Éverton Ribeiro (Patrício) e Luciano Mandi; Wanderley e Hugo. Técnico: Antônio Carlos

Gols - William Alves, a um minuto, Edu Salles, aos 5, Mirandinha, aos 21, e Eduardo, aos 44 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Edu Salles, Adriano (Rio Claro); Romário e Arthur (São Caetano)

Cartão vermelho - Alessandro Paraná (Rio Claro)

Árbitro - Paulo Roberto Ferreira

Renda - R$ 17.420,00

Público - 724 pagantes

Local - Estádio Dr.Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP)