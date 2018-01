São Caetano perde lateral Ânderson O processo de desmanche do São Caetano parece não ter fim. O lateral-direito Ânderson Lima, que ainda tinha contrato com o time do ABC, acertou sua saída na manhã desta segunda-feira. Ele vai jogar no Albirex Niigata, do Japão. O atual campeão paulista ainda corre o risco de perder o atacante Fernando Baiano e o meia Marcinho. Ânderson tinha sido sondado pelo São Paulo, que poderia negociar Cicinho. Além disso, recebeu proposta do Corinthians, mas financeiramente foi mais compensador ir jogar no futebol asiático. A sua saída já era esperada pela diretoria que contratou Alessandro junto ao Atlético-MG. Mas vários titulares deixaram o clube, como o zagueiro Dininho, os volantes Marcelo Mattos e Mineiro, além do atacante Euller. O atacante Fernando Baiano foi sondado, nesta segunda-feira, pelo Málaga, da Espanha. Antes já havia recebido uma proposta do Celta no final do ano, no entanto, preferiu permanecer no Anacleto Campanella. Apesar das especulações, ele não deverá deixar o clube às vésperas da estréia do Campeonato Paulista. Caso acerte a transferência, será sua segunda passagem pelo futebol europeu. Em 2003, ele teve uma rápida passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha. Outro que pode sair qualquer momento é o meia Marcinho. Ele negocia uma proposta do futebol japonês. Na última semana, recusou uma proposta da Ucrânia, que renderia o clube US$ 1,2 milhão e um contrato pessoal de US$ 1 milhão. Enquanto a diretoria briga pela permanência dos jogadores, o técnico Zetti prepara o time para estréia contra a Ponte Preta, quarta-feira, no ABC. Em princípio, o treinador vai manter a base que terminou o Campeonato Brasileiro.