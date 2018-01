São Caetano perde Lê para Santa Cruz O volante Lê não vai mais reforçar o São Caetano no Campeonato Brasileiro. O jogador acabou sendo liberado pela diretoria, depois que a Matonense exigiu fechar o negócio apenas em definitivo. O curioso é que Lê vai defender o Santa Cruz-PE por empréstimo. O técnico Jair Picerni lamentou a perda do jogador, que vinha se destacando nos treinos e seria uma opção tanto para o meio-campo como para o meio da defesa. "É um jogador importante para qualquer grupo", comentou Picerni. No começo da semana, a direção do Santa Cruz anunciou a contratação de Lê, juntamente com o atacante Grafite, que está emprestado pela própria Matonense à Ferroviária de Araraquara, que disputa o Campeonato Paulista da Série B-1 - quarta divisão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Paulo César Martins, de 31 anos, já está treinando com o elenco para substituir a César, vendido à Lazio da Itália por US$ 5 milhões. Jair Picerni espera testar os novos reforços numa série de jogos-treinos. Entre eles os atacantes Müller, ex-Corinthians, Renatinho, do São Paulo e Sandro Gaúcho, do Santo André. Nesta quinta-feira o time inicia período de concentração na estância de Atibaia, distante 60 kms de São Paulo. O elenco retorna para o mesmo local que realizou pré-temporadas para as últimas competições, como a Copa João Havelange e o Campeonato Paulista. A estréia do time no Brasileirão será contra o Bahia, em Salvador, dia 1º de agosto.