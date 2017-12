São Caetano planeja outro empate O São Caetano é o ?rei dos empates" no Campeonato Brasileiro, com 12 resultados iguais em 28 jogos. Mas o empate sem gols com o Grêmio, em Porto Alegre, sábado à noite, foi bem recebido por todos. O time soma 42 pontos, mas nos próximos dias vai deixar o campeonato de lado. Na quarta-feira, um simples empate com o Cruzeiro, no Mineirão, poderá garantir uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Na estréia na competição, o São Caetano venceu em casa o Palmeiras, por 3 a 0, enquanto o Cruzeiro só fez 1 a 0 no mesmo Palmeiras, no Parque Antártica. Só o primeiro colocado vai seguir adiante. ?Como o saldo de gols nos favorece, vamos ter o regulamento do nosso lado. Mas não podemos jogar pensado só no empate", garante o técnico Tite, que ficou muito emocionado na sua volta ao Estádio Olímpico. Com relação ao time, ele vai aguardar a apresentação do elenco nesta segunda-feira pela manhã. Mas é certa a volta do zagueiro Dininho, que só não enfrentou o Grêmio porque cumpriu suspensão automática por três cartões amarelos. Independente de uma eventual mudança, o esquema será o mesmo: o 3-5-2.