São Caetano pode alterar planos Mesmo concentrado na partida desta terça-feira contra o América do México, pelas semifinais da Taça Libertadores da América, o São Caetano pode ainda se voltar para a Copa dos Campeões. O time poderá atuar completo contra o Flamengo, sábado, em Fortaleza, pela terceira e decisiva rodada para tentar uma vaga na segunda fase da competição nacional. A decisão, porém, será tomada pela comissão técnica e pela diretoria somente quarta-feira. "Tudo vai depender deste jogo contra os mexicanos. Depois nós vamos avaliar a situação, mas nossa prioridade continua sendo a Libertadores", confirmou o técnico Jair Picerni. Ele tem sob seu comando 19 jogadores, que devem seguir para a Cidade do México, dia 14, domingo. Treze jogadores continuaram em Fortaleza, onde será disputado o jogo contra o Flamengo pelo Grupo B, liderado pelo próprio time carioca com seis pontos. São Caetano e Goiás dividem o segundo lugar, com três pontos cada. Existe a possibilidade do time titular enfrentar o Flamengo, sábado, e depois seguir viagem, domingo, para a Cidade do México. O segundo jogo contra o América será dia 16.