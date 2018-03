São Caetano pode decidir no Pacaembu Sem contusões e jogadores suspensos, a única preocupação do elenco do São Caetano para a disputa da final da Copa Libertadores da América, contra o Olimpia, é o local do jogo decisivo, dia 31, no Brasil - a partida de ida, na próxima quarta-feira, será no Paraguai. O estádio Anacleto Campanella comporta apenas 30 mil pessoas. O regulamento da Conmebol pede que a decisão seja disputada em um local que receba, no mínimo, 40 mil pessoas. Caso não possa jogar no ABC, a alternativa que mais agrada a diretoria do vice-campeão brasileiro é o Pacaembu. Leia mais no Jornal da Tarde