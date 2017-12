São Caetano pode improvisar na defesa O técnico Levir Culpi ainda não começou a definir o time do São Caetano, que recebe o Cruzeiro, no próximo sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, ele já sabe que ele terá muito trabalho para montar seu time - principalmente na defesa, que pode ser improvisada. Dos cinco zagueiros do elenco, apenas dois poderão jogar: Douglas e Emerson. Enquanto Gustavo e Thiago estão suspensos, Neto está machucado. Assim, o esquema do time será montado no 4-4-2. Não está descartada a possibilidade da improvisação de algum volante na defesa, como Paulo Miranda ou Júlio César. Em contrapartida, o volante Zé Luís e o meia Fábio Pinto voltaram a treinar com o grupo e poderão até ser escalados. "Vamos tentar montar o time de acordo com o que temos de jogadores à disposição. Apesar dos problemas, acredito que poderemos colocar em campo um time de qualidade", diz o treinador, muito esperançoso. O São Caetano é o nono colocado no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos ganhos.