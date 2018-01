São Caetano pode jogar com 3 atacantes No discurso do técnico Mário Sérgio, do São Caetano, quando o time joga em casa tem a obrigação de vencer. Por isso mesmo, ele não admite outro resultado contra o Vitória, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no AB C, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais surpreendente é que ele admite até colocar três atacantes. Adhemar e Deny têm a esperança de que o técnico realmente coloque mais alguém do lado de Marcinho e Matheus, que atuaram nas vitórias sobre Corinthians e Santos, ambos por 1 a 0. O ponto forte continua sendo a defesa, a menos vazada com 12 gols. Mas a obrigação agora é marcar gols, o que continua incomodando o goleador Adhemar, que não balança as redes desde o dia 23 de fevereiro, portanto, há quase quatro meses. "Só estou esperando minha chance. Mas estou 100% tanto física como tecnicamente", assegura o artilheiro, que marcou um gol de cabeça quinta-feira, no jogo beneficente que o "mistão" fez em Santa Cruz do Rio Pardo e venceu por 4 a 1. Caso opte por reforça r o meio campo, Mário Sérgio poderia colocar Raulen ou Mineiro no lugar de Marco Aurélio, punido com dois jogos de suspensão e única desfalque confirmado para este jogo. O time participou do coletivo secreto, nesta sexta-feira à tarde, em Mauá. No sábado cedo só faz um treino leve e inicia a concentração para tentar se manter entre os primeiros do Brasileirão. O São Caetano tem 21 pontos, em sexto lugar.