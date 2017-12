São Caetano pode mudar esquema O técnico Cuca ainda não definiu como vai armar o São Caetano para o jogo decisivo contra o Coritiba, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Dependendo de uma vitória para se livrar da ameaça do rebaixamento, o time do ABC pode mudar o esquema 4-4-2 pelo 3-5-2, com a saída do volante Júlio César, suspenso com três amarelos, para a entrada do zagueiro Neto. A saída de Júlio César preocupa Cuca que tinha aprovado o esquema com três volantes de marcação e que funcionou bem no empate com o Atlético-PR, em 2 a 2. Caso queira deixar o time mais ofensivo, o técnico pode então optar pela entrada do meia Pingo ou de Claudecir, que atua como segundo volante e tem características mais ofensivas. Se há dúvidas no meio de campo, não há problemas no ataque com as voltas de Edílson e Dimba, que cumpriram suspensão automática, e voltam, respectivamente, nos lugares de Jean e Somália. Com 48 pontos, em 17.º lugar, o São Caetano se livra da Série B com a vitória. Por isso, Cuca tem pedido o máximo empenho de seus jogadores e tem pedido o apoio da torcida. O retrospecto em casa do São Caetano é negativo. Em 20 jogos, acumulou oito derrotas, cinco empates e venceu sete vezes.