São Caetano pode perder 24 pontos A morte do zagueiro Serginho continua dando grande dor de cabeça ao São Caetano. Depois de ter dirigente e médico denunciados pela Polícia Civil, o clube agora corre risco na esfera esportiva e poderá ser punido com a perda de até 30 pontos. Com isso, da luta pelo pelo título, o time do técnico Péricles Chamusca poderá passar a lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deverá oferecer denuncia contra o clube por ?indícios de infração disciplinar?. A procuradoria entende que ao permitir que o zagueiro atuasse mesmo ciente que tinha problemas cardíacos, o São Caetano teria infringido três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: 214, 233 e 234. Se a denúncia for aceita pelo tribunal, o clube paulista vai a julgamento, que poderá ocorrer na próxima sexta-feira ou, no máximo, na segunda-feira da semana seguinte. De acordo com o presidente do STJD, Luiz Zveiter, a pena passará a contar a partir do dia denúncia. Se ela ocorrer nesta segunda-feira como está previsto, o Tribunal conta 60 dias para trás. Foram cinco jogos desde então, contra Flumimense (24/10), Paysandu (17/10), Botafogo (07/10), Goiás (02/10) e Palmeiras (29/09). A pena prevê a perda do dobro do número de pontos em que o jogador tenha atuado ou estado à disposição do clube. Destes, Serginho não jogou apenas contra o Goiás. O São Caetano deverá ter problemas em especial com o artigo 234 do Código que diz. ?Falsificar, no todo ou na parte, documento público ou particular, omitir declaração que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para o fim de usá-lo perante a Justiça Desportiva ou entidade desportiva?. A pena é de suspensão de 180 a 720 dias e eliminação em caso de reincidência. O artigo 233 diz o seguinte: Deixar de cumprir obrigação legal por fato ligado ao desporto (multa de R$ 5 mil a R$ 50 mil e suspensão até o cumprimento da obrigação). O 214 é subjetivo. ?Incluir atleta que não tenha condição legal de participar de partida, prova ou equivalente?. A diretoria do clube ainda não se pronunciou a respeito do assunto.