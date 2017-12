São Caetano pode perder até 180 pontos O rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro será a principal conseqüência para o São Caetano por causa da morte do zagueiro Serginho, se a agremiação for condenada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta segunda-feira, o procurador do órgão Murilo Kieling denunciou a equipe paulista e pede que o clube seja punido com a perda dos pontos de todos os jogos que o zagueiro disputou na competição. Se anteriormente o time do ABC estava ameaçado de perder 24 pontos, agora a situação de complica ainda mais e o clube pode perder entre 162 e 180 pontos. Serginho disputou 30 jogos no Brasileiro, sendo que deste total, em três estava escalado no banco de reservas. Os auditores ainda discutem se o clube corre o risco de perder pontos, mesmo nos casos em que o jogador tenha ficado no banco de reservas. A princípio, o julgamento será realizado na sexta-feira. "Essa interpretação de que somente poderia contar 60 dias para trás e daí punir o São Caetano está errada. O artigo (nº 165 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - CBJD) é claro: são 60 dias para pedir a punibilidade, a partir do conhecimento do fato", disse o procurador. "Por isso, o São Caetano vai ter que perder o dobro do número de pontos para cada partida que o Serginho atuou no Brasileiro, porque os dirigentes sabiam da doença desde 11 de fevereiro, antes do início da competição." O art. nº 165 a que se referiu o procurador foi usado na semana passada pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter, para explicar que o São Caetano perderia os pontos referentes às partidas realizadas com a participação do Serginho no período de 60 dias, a contar da data da denúncia, nesta segunda-feira. Corresponderia a quatro jogos, que totalizariam 24 pontos. Como parte do Título V do CBJD, que disserta a respeito da "Extinção da Punibilidade", a redação do art nº 165 determina que: "Prescreve a ação em 60 (sessenta) dias, contados da data do fato ou, nos casos de falsidade ideológica ou material e nas infrações permanentes ou continuadas, contados do conhecimento da falsidade ou da cessação da permanência ou continuidade". "A redação do artigo não é boa. Sei que isso vai dar margem à discussão, mas o direito de punir pertence à Justiça Desportiva. E esse direito de pedir a punição vai daqui para 60 dias", afirmou Kieling. "Esse artigo não é para contar punição para trás. Ele é para determinar que tenho 60 dias para denunciar, a partir do conhecimento do fato." O artigo que permitirá o STJD tirar os pontos do São Caetano é o de nº 214 (incluir um atleta que não tenha condição legal de participar de partida) que determina a perda o dobro do número de pontos previstos no regulamento da competição para o caso de vitória, além de multa entre R$ 5 mil e R$ 50 mil. O clube ainda foi denunciado em outro artigo, o de nº 233 - deixar de cumprir obrigação legal por fato ligado ao desporto - que prevê também multa de R$ 5 mil a R$ 50 mil. Serginho participou de 30 jogos no Campeonato Brasileiro pelo São Caetano. Deste total, três estava no banco de reservas. Caso o STJD entenda que o atleta mesmo não atuando entre os titulares participou da partida, o time do ABC poderá perder 180 pontos. Se o órgão não contabilizar esses confrontos, o total será de 162. "Vai depender da interpretação do tribunal, mas acredito que todo jogador mesmo no banco participou da partida", disse o assessor Jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Valed Perry. Além do São Caetano, o médico Paulo Forte também foi denunciado e poderá ser suspenso por quatro anos. O profissional foi citado nos artigos nº 234, falsificar documento, omitir declaração e inserir declaração falsa, e nº 235, atestar ou certificar falsamente, em razão da função, fato ou circunstância que habilite o atleta a obter registro, condição de jogo, inscrição, transferência ou qualquer vantagem indevida. Em ambos, as penas são as mesmas e poderão ser cumulativas: suspensão de 180 dias a 720 dias e eliminação na reincidência. Já o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, que havia sido indiciado nos mesmos artigos que Forte, na denúncia feita pelo procurador ele permaneceu citado apenas no de nº 234. De acordo com Kieling, a responsabilidade por dar condições de jogo (art nº 235) é apenas do médico e não do dirigente. "E não adianta vir falando que permitiram que o atleta continuasse jogando por solidariedade ou comiseração, que não vou permitir isso durante o julgamento. Está claro que houve uma atitude antidesportiva, porque o Serginho não tinha condições de jogo. Todos sabiam disso desde 11 de fevereiro, data do primeiro exame no Incor (Instituto de Coração)", frisou o procurador do STJD. Ele explicou ainda que o São Caetano deverá ser julgado nesta sexta-feira em primeira instância, na 4ª Comissão Disciplinar do STJD. E, no dia 9 de dezembro, o STJD julga o caso em última instância, atendendo os pedidos de recursos, seja do time paulista ou da procuradoria do órgão.