São Caetano pode poupar jogadores sábado A vitória do São Caetano sobre o América, do México, pela Taça Libertadores deixou o time do ABC animado em seguir adiante na competição. Tanto que o clube pode priorizar esta disputa, deixando de lado, por enquanto, o Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores podem ser poupados no jogo contra o Criciúma, sábado à tarde, no estádio Anacleto Campanella. O técnico Muricy Ramalho evitou fazer alarde sobre esta idéia de deixar alguns jogadores de fora, mas admite que "um ou outro que está no limite e quiser descansar, vai ficar de fora mesmo". A decisão, porém, sairá apenas após o treinamento desta sexta-feira à tarde, quando está programado um tático seguido de rápido coletivo. "Não há como fazer algo mais forte, porque estamos num ritmo forte de jogo", explica o treinador. No domingo, a delegação já segue para a Cidade do México, onde terça-feira enfrenta o América, no jogo de volta das oitavas-de-finais da Libertadores. Na realidade existe um revezamento em alguns setores do time. No ataque, por exemplo, têm sido usados Fabrício Carvalho e Somália, mas Warley e Euller também têm entrado. No meio campo, os volantes Marcelo Mattos e Mineiro têm como alternativas Marco Aurélio e Fábio Santos, além de Fábio Baiano. Na defesa, Dininho tem se revezado com Gustavo. "Já existe um processo natural de revezamento, que a gente usa por causa de contusões ou suspensões. Não é nada forçado, mas vamos ver como fica após o treinamento", comentou Muricy. No clube, porém, não há como disfarçar o entusiasmo em manter o time vivo na Libertadores. "As vezes é difícil esquecer uma vitória importante como esta", comentou o lateral Anderson Lima, que marcou um dos gols na virada de 2 a 1 sobre os mexicanos. Esta foi a primeira vitória nesta temporada, depois de dois tropeços na fase inicial da competição. Curiosamente, também pelo mesmo placar: 2 a 1.