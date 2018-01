São Caetano pode ter novidades em Campinas O São Caetano pode ter um grande reforço para o jogo de domingo contra o Guarani, em Campinas: o zagueiro Dininho. Ele ficou fora das duas primeiras rodadas do campeonato Paulista devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita, mas já está recuperado. Ainda sem ritmo de jogo, Dininho aguarda sua confirmação no time pelo técnico Tite. Se ele não jogar, a defesa continuará formada por Gustavo, Serginho e Thiago. "Estou à disposição do Tite. No último jogo, ainda não estava 100% recuperado, mas agora já estou ótimo. Se ele quiser me escalar, pode contar comigo", afirmou Dininho. O meia Gilberto pode ser outra novidade no domingo. Ele começou os últimos dois jogos na reserva, pois ainda não tinha condições físicas, mas pode ganhar a vaga de Triguinho. O São Caetano tem cinco pontos no grupo 2 do Paulista. Até agora, venceu o Mogi Mirim por 3 a 2, empatou com o Santos por 1 a 1 e também com o Santo André por 0 a 0.