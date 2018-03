São Caetano poderá ter 2 estréias sábado Se não acontecerem as costumeiras surpresas do técnico Mário Sérgio, o São Caetano deve ter duas estréias no jogo contra o Atlético Mineiro, sábado à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, quando tentará a reabilitação no Campeonato Brasileiro. O lateral Elivélton, ex-Ponte Preta, e o zagueiro Tiago, ex-Paulista, contratados como reforços devem, finalmente, estrear na nona rodada. Eles são os substitutos naturais de Zé Carlos e Serginho, respectivamente, que foram expulsos na goleada sofrida diante do Figueirense, quando o São Caetano realizou uma de suas piores atuações na competição. Mário Sérgio mantém a mesma estratégia de esconder a escalação oficial do time, o que, segundo ele, dificultaria o adversário. Mas os jogadores estão ansiosos, principalmente o experiente Elivélton, que se machucou logo nos primeiros dias quando veio da Ponte. Ele sofreu uma lesão na panturilha. ?Foi muito difícil ficar fora dos jogos, porque quando a gente muda de clube chega na esperança de vestir logo a camisa nova." Tiago também chegou ao São Caetano na esperança de se firmar como titular. ?Aqui a gente tem uma estrutura forte. O meu sonho é jogar e ajudar o time a crescer." O meia Anaílson, que só ?esquentou" o banco em Florianópolis, também espera voltar ao time. Ele tem sido mais utilizado nos jogos em casa, quando o time precisa de agressividade. O São Caetano soma 10 pontos e ocupa a 14ª posição.