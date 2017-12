São Caetano poupa alguns titulares O São Caetano enfrenta o Criciúma neste sábado, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Brasileiro, mas está declaradamente preocupado com o jogo de volta com o América, no México, terça-feira, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. Tanto que o técnico Muricy Ramalho fez a opção de poupar alguns jogadores considerados titulares. "Dentro deste ritmo de jogo em cima de jogo é necessário um revezamento. Estamos fazendo isso sem que haja um comprometimento técnico do time", garantiu Muricy. Ele comandou um rápido treino tático, seguido de coletivo na tarde de sexta-feira, quando testou várias formações. Alguns jogadores serão poupados e podem ficar no banco de reservas, como o lateral Anderson Lima, o zagueiro Dininho, o volante Mineiro e o meia Gilberto. A idéia é manter o grupo junto, concentrado, mesmo porque domingo pela manhã a delegação embarca para o México, onde terça-feira enfrentará o América. Na defesa, entram Thiago e Gustavo. No meio-de-campo, Marco Aurélio deve ser o volante. Nas meias, Mateus e Anaílson são os mais cotados para entrar, embora Lúcio Flávio também tenha chances. No ataque, Somália e Euller são as opções. O plano é realizar estas mudanças sem que haja mudança do 4-4-2, esquema tático que tem sido responsável pelos melhores resultados do time. No Brasileiro, o São Caetano soma cinco pontos, com dois empates e uma vitória. O time tem um jogo a menos do que os demais concorrentes, justamente porque teve seu jogo com o Juventude cancelado por causa do confronto de datas com a Libertadores.