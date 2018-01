São Caetano poupa, mas quer a vitória O técnico Mário Sérgio admite que pode até poupar alguns jogadores diante do Marília, no último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista. Mas garante que vai exigir a mesma seriedade e respeito ao adversário para aqueles que entrarem no time. Ele acha que a filosofia de que "todos são titulares no Azulão" já faz parte da cartilha dos jogadores. Quatro jogadores estão machucados ou voltando de contusão e, portanto, estão quase fora dos planos: os laterais Marlon e Rafael, o zagueiro Dininho e o meia Capixaba. Além disso, dois jogadores - o volante Marco Aurélio e o zagueiro Serginho - estão pendurados com dois cartões amarelos e devem ser poupados. A Federação Paulista de Futebol já antecipou que não vai zerar os cartões amarelos nesta fase por considerar a competição muito curta. Adepto de inovações táticas, o "novo" time de Mário Sérgio deve ser definido no coletivo de sexta-feira, mas será conhecido somente domingo antes do jogo. O mistério também é praxe do técnico do único time com 100% de aproveitamento no Paulistão: 15 pontos em cinco jogos.