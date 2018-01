São Caetano poupa time contra Marília Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, com 100% de aproveitamento e com a classificação assegurada à próxima fase, o São Caetano vai ter um time misto em campo contra o Marília, neste domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Garantido na fase final, com 15 pontos em cinco jogos pelo grupo 3, o técnico do São Caetano, Mário Sérgio, não vê motivos para arriscar e perder algum jogador para as quartas-de-final. "Apenas cumpriremos tabela. Não existe motivo para expor nossos jogadores que têm algum problema". Seis jogadores serão poupados. Dininho, Marlon e Rafael, todos machucados, e Serginho, Capixaba e Marco Aurélio, que estão pendurados com dois cartões amarelos. Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão, completa a lista de ausentes. Na estréia do técnico Paulo Comelli, o Marília encara o jogo contra o São Caetano como preparação para o "rebolo". Depois da contratação de Paulo Fabrício e Sandro Fonseca, a diretoria espera atender as exigências do treinador e busca três novos reforços . O Marília só tem dois pontos e ainda não venceu no Paulistão.