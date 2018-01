São Caetano poupa titulares em treino Contrariando as expectativas iniciais, o técnico Estevam Soares, do São Caetano, resolveu comandar um coletivo nesta tarde na Estância Santa Filomena, na cidade de Jarinu (SP), onde o time está concentrado. Mas ele resolveu poupar alguns titulares, que sentiram dores musculares devido os treinos físicos iniciais da semana. O zagueiro Neto, além dos meio-campistas Paulo Miranda e Fábio Pinto foram poupados. Por outro lado, já existem os favoritos para assumir as três vagas abertas no time após a derrota, por 2 a 0, para o Figueirense. Renaldo, suspenso com três cartões amarelos, deve ser substituído por Alessandro, enquanto Thiago e Neto devem ser os zagueiros titulares nas vagas de Douglas e Gustavo, que cumprirão suspensão por terem sido expulsos. A diretoria não confirmou oficialmente a saída do atacante Neto Potiguar, que pertence ao Bahia, e teria sido negociado com o Albirex, de Nigata, do Japão, até o final do ano. O próximo jogo é contra o Brasiliense, dia 11 de junho, no ABC, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.