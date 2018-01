São Caetano prega cautela para conseguir vaga nas semis O São Caetano está bem perto das semifinais do Campeonato Paulista, e pode até assegurar a classificação já no fim de semana, se vencer o São Bento sábado, em casa, e ao menos dois dos rivais, Bragantino, Palmeiras e Paulista, perderem seus jogos. O técnico Dorival Júnior acredita que o segredo será ?evitar a precipitação?. ?Nós vamos ter dois jogos para buscar estes pontos. Se não conseguirmos diante do São Bento, vamos tentar na última rodada, contra o Rio Branco, em Americana?, diz Dorival Júnior. O São Caetano tem 33 pontos, ocupa a terceira posição e terá um desfalque importantíssimo para o confronto diante do São Bento: o zagueiro Thiago tomou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Barueri e vai cumprir suspensão. Capitão do time, Thiago é um dos poucos remanescentes do elenco que foi campeão paulista em 2004, ao lado dos goleiros Luiz e Sílvio Luiz, do lateral-esquerdo Triguinho e do atacante Somália. Júnior terá problemas para definir seu substituto, porque os três reservas imediatos - Kleber, Neto e Daniel - têm problemas médicos. A solução mais provável é improvisar o volante Luís Maranhão. Se a defesa está complicada, o ataque está com força total. Somália marcou duas vezes contra o Barueri e chegou aos 12 gols - é o artilheiro isolado do Paulistão. Para o confronto com o São Bento, Luís Henrique deve ser seu companheiro no ataque.