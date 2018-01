São Caetano: preocupação calor de Belém A delegação do São Caetano chegou a Belém no final da tarde com as pilhas recarregadas depois de passar cinco dias isolado em Monte Sião, sul de Minas Gerais. Mas a comissão técnica não esconde duas preocupações na capital paraense para o jogo contra o Paysandu, domingo à tarde: a umidade do ar e o forte calor. "São condições naturais da cidade que provocam um grande desgaste físico", alerta o fisicultor Geraldo Dellamore. Ele derruba a tese de que "o clima atrapalha os dois times" lembrando que os jogadores do time local estão mais adaptados. O técnico Tite acha que uma das alternativas "é tocar mais a bola, cadenciar o ritmo de jogo e evitar o desgaste desnecessário". O time está escalado com duas mudanças: Elivélton entra no lugar de Zé Carlos, suspenso com três cartões amarelos. O meia Luis Carlos Capixaba volta após cumprir suspensão. Marcinho volta a atuar na frente, com a saída de Warley.