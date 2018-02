São Caetano: preocupação com gramado Desde o início da semana o técnico Muricy Ramalho, do São Caetano, deu indicações que o time sofreria apenas duas mudanças para enfrentar o Palmeiras, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Estas mudanças ele pretende ver na prática no coletivo previsto para às 15h30 desta sexta-feira. Isso, se for possível. O problema maior não é com o time, sem problemas e completo para buscar a reabilitação após a derrota para o Coritiba, por 1 a 0. Acontece que há 20 dias o gramado do estádio passa por reformas. Ele foi adubado, teve várias partes reimplantadas e sua recuperação ainda não está consolidada. Não bastasse o curto tempo de recuperação, as intermitentes chuvas deixaram a grama solta. Mas Muricy acha fundamental treinar no gramado. "Se este é o nosso campo e vamos jogar domingo, então precisamos treinar nele", disse, lacônico. Apesar da exigência do técnico, ele não terá muito o que testar. Estão confirmadas as voltas dos dois laterais titulares: Anderson Lima e Triguinho, que cumpriram suspensão automática, nos lugares de Thiago e Márcio Alexandre. Os jogadores treinaram pela manhã no campo da Fundação, priorizando os fundamentos, com muitos cruzamentos e finalizações. Ainda nos bastidores, o São Caetano enfrentou outro problema: o atraso na entrega dos ingressos por parte da empresa fabricante. Por este motivo, a venda será iniciada somente nesta sexta-feira, em quatro pontos espalhados pela cidade e também nas bilheterias do estádio. Os preços são os seguintes: cadeira coberta R$ 30,00 (meia - R$ 15,00), arquibancada lateral coberta R$ 20,00 (meia - R$ 10,00) e arquibancada R$ 15,00 (meia - R$ 7,00). No dia do jogo, os ingressos só serão encontrados apenas nas bilheterias do estádio.