São Caetano preocupado com adversário O técnico do São Caetano, Estevam Soares, acha que a mudança do comando técnico do Palmeiras, neste momento, não foi o ideal para seu time. Ele acredita que haverá uma superação e um esforço extra dos jogadores que vão buscar mostrar o máximo para seu novo comandante. O Azulão será definido nesta sexta-feira cedo após treino tático. "Toda mudança de treinador é um fator de motivação para os jogadores. Isso vale tanto no caso do Palmeiras ser dirigido pelo Wilson Coimbra, que é muito competente, como pelo Paulo Bonamigo, que acaba de ser contratado", comentou Estevam que comandou os treinos nesta semana num moderno Centro de Treinamento localizado na cidade de Itu, distante 88 quilômetros da capital. Com relação ao time para a estréia, sábado à noite, diante do Palmeiras, no ABC, a expectativa é para a escolha do esquema 3-5-2. Além disso, deve ser mantida a base usada no Campeonato Paulista.