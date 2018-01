São Caetano preocupado com finalização Mesmo preocupado em melhorar as finalizações, o técnico Estevam Soares, confirmou após os treinos desta quinta-feira que não fará mudanças no time titular do São Caetano para o jogo contra o Mogi Mirim, domingo, no Estádio Anacleto Campanella, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Desta forma, o time manterá o esquema 3-5-2 para buscar mais três pontos, que podem garantir a equipe do ABC na Copa do Brasil de 2006. O São Caetano ocupa a quarta posição na classificação, com 29 pontos. O treino desta quinta-feira foi realizado pela manhã na Estância Santa Luzia, em Mauá (SP). No coletivo, Zetti manteve a equipe titular sem mudanças e provavelmente esta deverá ser a mesma que venceu o União Barbarense por 2 a 1, em Santa Bárbara d´Oeste. Estevam Soares gostou da movimentação, mas depois realizou por 40 minutos um treino de finalizações. "Se tivermos aproveitado metade das chances de gols que tivemos no último jogo, nós teríamos conseguido uma goleada", justificou. O último coletivo antes da semana acontecerá nesta sexta-feira cedo, às 8h30, em São Caetano do Sul (SP).