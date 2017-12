São Caetano prepara lista de dispensas Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Caetano já prepara uma lista de dispensas. O próprio técnico Jair Picerni admitiu que o elenco, composto atualmente por 33 jogadores, pode ser reduzido para 26 ainda nesta semana. "Existem alguns atletas no elenco que não estão correspondendo. Isso nos força a tomar uma atitude mais severa", avisou Picerni, que prepara a lista dos que vão ser dispensados. Apesar dos nomes ainda não terem sido divulgados, um deles deve ser o atacante Dimba. Contratado antes do Brasileiro para fazer os gols do time, ele não marca há quase 3 meses - o último foi no dia 10 de agosto, na vitória sobre o Atlético-PR - e virou apenas opção no banco de reservas. Mesmo com esse jejum, Dimba é o artilheiro do São Caetano no campeonato, com 9 gols, três a mais do que Edílson. Mas seu salário é considerado muito alto para tão pouca produtividade e seu futuro deve ser fora do São Caetano. O São Caetano ocupa atualmente a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos ganhos. Faltam apenas 5 rodadas e o time está muito perto da zona de rebaixamento - o próximo jogo é com o Juventude, domingo, em Caxias do Sul. E nesta partida, o lateral-esquerdo Triguinho e o meia Márcio Richards, ambos suspensos, são desfalques certos.