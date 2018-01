São Caetano procura um novo volante O São Caetano terá que buscar outro volante para esta temporada. É que Tinga, do Grêmio, confirmou mesmo que vai se transferir para o Sporting de Lisboa, Portugal, assim que tiver em mãos seus direitos federativos. Só falta agora os trâmites burocráticos, uma vez que ele ficou sem receber por seis meses no clube gaúcho. Tinga era um dos nomes indicados pelo técnico Tite. A diretoria conseguiu atendê-lo em dois pedidos: o lateral direito Ânderson Lima e o agora meio campista Gilberto. Enquanto o primeiro já treina com o grupo, o segundo deve iniciar os trabalhos físicos a partir desta quinta-feira. Acontece que ele não cumpriu a promessa de se apresentar na última segunda-feira. De qualquer forma, os dirigentes garantem que continuam trabalhando e que pretendem buscar mais dois ou três reforços nos próximos dias. Por outro lado, o atacante Edu Salles já deixou o clube. Ele tinha sido reintegrado ao elenco depois de uma boa temporada pelo Coritiba, mas acabou sendo emprestado para o Hyundai, da Coréia do Sul. Nesta quinta-feira, a partir das 10 horas, no Blue Tree Towers Faria Lima (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3999), será feita a apresentação do novo uniforme da Associação Desportiva São Caetano, para a temporada de 2004. A nova camisa terá a assinatura da empresa Wilson, tradicional fabricante de material para o tênis de campo. O Azulão será o primeiro clube brasileiro a receber o apoio dessa marca. Na oportunidade serão apresentados os três uniformes. Será a primeira vez que o São Caetano contará com seu terceiro uniforme. Além dos dirigentes, estarão presentes alguns jogadores e o técnico Tite. O restante da delegação seguirá na Estância Santa Luz ia treinando para a estréia no Campeonato Paulista, marcada para o próximo dia 21, no Estádio Anacleto Campanella, diante do Mogi Mirim.